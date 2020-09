AGOS: A Game of Space : l’exploration spatiale en VR, façon Interstellar (trailer)

La musique, le flow des images, tout dans le trailer d‘AGOS : A Game of Space rappelle l’aspect doucement épique du film Interstellar. Pas de combats spatiaux ici mais un jeu d’exploration visiblement basé sur des éléments scientifiquement « admis » et un moteur physique de pointe. Le nouveau jeu VR d’Ubisoft nous raconte l’épopée d’une IA dirigeant ce qui reste de l’humanité vers de nouvelles planètes habitables, mais le trailer semble renvoyer aux missions actuelles de la NASA ou de l’ESA, avec par exemple la manipulation de sondes sur la surface d’astéroïdes géants. Les graphismes sont réellement bluffants pour de la VR, et l’on ressent toute l’immensité spatiale et la majesté des planètes… ou des trous noirs (Interstellar encore une fois). Titre surprise de l’Ubisoft Forward, AGOS: A Game of Space promet déjà beaucoup. Le jeu sera disponible sur PCVR le 28 octobre prochain.