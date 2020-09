Google dévoile Android 11 (Go Edition) pour les smartphones pas chers

Android 11 est disponible en version finale depuis le début de la semaine. Aujourd’hui, Google annonce Android 11 (Go Edition), la version qui est dédiée aux smartphones d’entrée de gamme avec peu de ressources.

Google assure que les applications se lancent 20% plus rapidement avec Android 11 (Go Edition). Cette version est aussi l’occasion de retrouver toutes les conservations des différentes applications de messagerie dans un espace dédié au sein de la zone de notification.

La sécurité et la confidentialité sont deux autres points évoqués. Google explique que les smartphones d’entrée de gamme ne doivent pas être mis de côté à niveau, c’est pour cette raison qu’Android 11 (Go Edition) intègre des options déjà présentes dans Android 11, dont des permissions valides une fois et une réinitialisation automatique des permissions pour les applications qui n’ont pas été lancées depuis un moment.

En outre, la navigation par gestes est présente dans Android 11 (Go Edition), tout comme un nouveau dossier sécurisé dans l’application Fichiers. Ce dossier est protégé par un code (qui est défini par l’utilisateur).

Android 11 (Go Edition) sera disponible sur les smartphones qui ont 2 Go de RAM au maximum (tous les modèles qui ont plus de 2 Go de RAM ont le droit à Android 11 directement). Les premiers smartphones avec Android 11 (Go Edition) arriveront au fil des prochains mois.