UFC-Que Choisir attaque Samsung en justice et pointe du doigt des pratiques commerciales trompeuses

UFC-Que Choisir met les pieds dans le plat. L’association de défense des droits du consommateur a déposé plainte contre Samsung Electronics France et sa société-mère, Samsung Electronics Co, Ltd, devant le Tribunal judiciaire de Paris pour des faits relatifs à des pratiques commerciales trompeuses dites de « fairwashing ». Le fairwashing consiste pour une entreprise à communiquer abondamment sur une politique sociale respectueuse des droits humains… tout en soumettant ses employés et ceux de ses fournisseurs à des conditions de travail déplorables.

Samsung se présente ainsi comme « une entreprise citoyenne socialement et environnementalement responsable dans toutes ses communautés, de par le monde » alors même que les employés chinois de la firme travaillent sous une pression inhumaine et que des enfants croupissent dans les mines de cobalt (un minerai nécessaire à la fabrication de certains composants électroniques), sans oublier les nombreux cas de salariés Samsung (en Corée du Sud donc) gravement tombés malades ou décédés suite à une exposition prolongée à des produits chimiques extrêmement dangereux. UFC-Que Choisir note donc un « décalage entre les valeurs affichées par ses filiales et les conditions de travail au sein de la chaîne logistique. »

La plainte de l’UFC-Que Choisir vient après de nombreux rapports et plaintes d’ONG ou associations pointant du doigt les écarts entre la politique sociale affichée par Samsung et les conditions de travail réelles constatées sur la supply chain.