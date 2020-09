Gears Tactics sur Xbox Series X et Series S dès le 10 novembre

Microsoft étoffe la liste des exclusivités « consoles » de sa next gen. Le tactical Gears Tactics, qui était jusqu’ici un titre PC, sera disponible le 10 novembre prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S, juste à temps donc pour le lancement des deux consoles. Le jeu sera aussi proposé sur Xbox One à la même date. Suite à la défection de Halo Infinite (qui a été repoussé en 2021), Microsoft se devait de muscler un peu le line-up de lancement de ses nouvelles consoles, d’autant plus qu’en face, le standalone Morales de la très populaire licence Spiderman devrait attirer pas mal de joueurs. A date, Gears Tactics rejoint donc The Medium, CrossFire X et Call of the Sea dans la liste des exclues consoles (non disponibles sur PS5 donc) qui seront présentes sur les étals physiques et numériques le 10 novembre.