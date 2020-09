Xbox Series S : pas de 4K pour les jeux, mais du ray-tracing et un SSD de 512 Go

La Xbox Series S continue de se dévoiler aujourd’hui. Nous avons découvert le design et le prix ce matin grâce à une fuite. Microsoft a depuis confirmé que c’était vrai et a officialisé sa console. Maintenant, d’autres informations sont partagées grâce à une autre fuite.

Une vidéo présentant la console, visiblement destinée aux employés de Microsoft pour l’instant, dévoile que la Xbox Series S ne permettra pas de jouer en 4K, contrairement à la Xbox Series X. Ce sera du 1440p jusqu’à 120 images par seconde. Il fallait s’y attendre pour le coup : la console a moins de ressources que la Xbox Series X et elle est, naturellement, moins chère. En France, le tarif sera de la Xbox Series S sera de 299,99€.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

La fuite dévoile par ailleurs que la Xbox Series S prendra en charge le ray-tracing, le Variable Rate Shading (permet de gérer la qualité en fonction des zones de l’image) et le taux de rafraîchissement variable. On apprend aussi que la console embarquera un SSD personnalisé de 512 Go, aura une latence très faible et supportera la 4K pour les contenus (comme les films). Un upscale en 4K pour les jeux sera également disponible, mais ce ne sera pas de la « vraie 4K » comme on pourra en avoir avec la Xbox Series X.

En outre, la vidéo promotionnelle révèle que la Xbox Series S est la plus petite Xbox jamais créée et elle se veut 60% plus petite que la Xbox Series X. Cela s’explique en partie par l’absence d’un lecteur de disque.

La Xbox Series S sera disponible pour 299,99€ en novembre. Microsoft n’a pas encore donné un jour précis, mais nous avons appris ce matin que cela devrait être le 10 novembre.