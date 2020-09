UFC 4 : EA retire les pubs dans le jeu et s’excuse

Les joueurs qui ont acheté UFC 4 ont eu le droit à une surprise. Le jeu de combat s’est mis à afficher des publicités pendant les combats. Pire : les publicités ont été ajoutées quelques semaines après la sortie du jeu, sans que les joueurs soient avertis.

La publicité qui s’affiche pendant un combat

Dans une vidéo relayée sur Reddit, on peut voir une publicité pour la série The Boys disponible sur Amazon Prime Video. Le logo de la série et la date de sortie de la nouvelle saison apparaissent. La publicité occupe une bonne partie de l’écran et s’affiche pendant quelques instants, avant de disparaître automatiquement.

Comme on peut s’en douter, les joueurs ne sont pas du tout contents du comportement d’Electronic Arts, surtout que les publicités n’existaient pas au lancement du jeu. Le studio a bien joué son coup : les premiers tests parus sur Internet n’ont fait aucune mention à ce problème de taille dans un jeu payant puisque les publicités n’existaient pas au début. Quelques semaines plus tard, les joueurs les découvrent à leur plus grand regret.

Au vu de la situation et des nombreuses critiques légitimes des joueurs, Electronic Arts a réagi. Le studio s’excuse auprès des joueurs et retire les publicités dans UFC 4 :