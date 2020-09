e-Thing : un buggy électrique en préparation chez Volkswagen ?

Volkswagen présentait en 2019 l’ID.Buggy, le concept-car d’un buggy électrique aux lignes futuristes (voir photo ci-dessous). La présentation de l’ID.Buggy avait fait sensation mais il semblait alors acquis qu’une marque aussi « sérieuse » que Volkswagen ne s’aventurerait pas commercialement dans ce type de modèle. Et pourtant : en déposant le nom de marque e-Thing, le fabricant allemand laisse entendre que ce concept de buggy pourrait bien devenir un modèle commercial ! The Thing était en effet l’autre petit nom du Volkswagen Type 181, un petit véhicule tout terrain produit dans les années 80 et destiné aux forces armées. The Thing n’était pas à strictement parler un buggy, mais il est le véhicule qui s’en rapproche le plus chez la marque allemande. L’ID.Buggy deviendra t-elle l’e-Thing ? Il existe sans doute un créneau pour un véhicule électrique relativement compact, orienté « fun et loisir », qui trancherait avec le style parfois un peu lourd des modèles habituels de la marque.