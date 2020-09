Infernal : Doom Eternal est le premier jeu à passer la barre des 1000 fps !

Les jeux à 30 fps de la PS5 vous semblent insuffisants pour une action fluide et sans aucune saccades ? Et que diriez vous alors… de 1000 fps ? Marcin « Ryba » Rywak et Piotr « Lipton » Szymanski, deux polonais fous de très gros PC, sont parvenus à atteindre les 1000 fps sur Doom Eternal, le fps survolté d’iD Software. Rappelons d’ailleurs que le studio américain avait annoncé que Doom Eternal était théoriquement capable d’atteindre cette marque mythique des 1000 fps… sur un PC extrêmement puissant. Le PC du record est donc une bécane équipée avec un processeur Intel Core i9-9700K, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080Ti (Asus), de la RAM HyperX Predator et un SSD M.2 Samsung, sans oublier une alimentation BeQuiet 1 200W (il faut bien tenir la charge et la consommation correspondante) !



Pas d’installation en double ou triple GPUs donc, mais de l’overclocking à fond les ballons. Le deuxième jour d’essai, nos deux compères sont parvenus à atteindre les 1006 fps en jeu en poussant la fréquence d’horloge à 6,6 GHz. Pendant toute la durée de la séquence de gameplay, de l’azote liquide a été versé directement sur le GPU afin de limiter les niveaux de chaleur intense développés lors de l’overclock. Une petite remarque pour finir : 1000 fps ne sont bien sûr pas nécessaires pour jouer dans des conditions de fluidité parfaite (l’œil ne distingue plus vraiment les améliorations de fluidité au delà des 200 fps), mais il reste le goût pour les records, et la beauté du geste…