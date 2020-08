Qualcomm Snapdragon 732G : le nouveau processeur gaming milieu de gamme

Qualcomm dévoile sa nouvelle puce mobile : le Snapdragon 732G. Il s’agit d’une petite évolution du Snapdragron 730G avec, là encore, un accent tout particulier sur les sessions de jeu. On reste sur une puce milieu de gamme.

Le Snapdragon 730G était déjà une mise à niveau axée sur le jeu par rapport au Snapdragon 730 avec une amélioration graphique de 15% et une « vraie » prise en charge du HDR. Sur le Snapdragon 732G, la cadence de la partie CPU passe désormais à 2,3 GHz (au lieu de 2,2 GHz) et la puce graphique offre un gain de 15% selon Qualcomm. Le CPU a une gravure en 8 nm et comprend huit cœurs : deux cœurs pour les performances et six cœurs pour les tâches quotidiennes qui ne demandent pas de ressources importantes.

Ce sont les seuls changements notables par rapport au Snapdragon 730G. On retrouve toujours la quatrième génération du système d’intelligence artificielle de Qualcomm, le modem X15 (qui gère la 4G mais pas la 5G), le support des écrans Quad HD+, de filmer en 4K HDR, de prendre des portraits, du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6.

Le premier smartphone à profiter du Snapdragon 732G sera un modèle de Poco. Le modèle exact n’est pas communiqué, mais il est possible que ce soit le Pocophone X3.