X-Files Albuquerque : la Fox prépare un spin-off animé de la série culte

Série culte s’il en est, X-Files a été l’un des grands pionniers de la série « moderne » (avec Sur Ecoute de HBO). Après un come back en demi-teintes (les deux saison de 2016 à 2018), le lore de la série sera une nouvelle fois à l’honneur dans X-Files Albuquerque, une série animée spin-off plus orientée « comédie » que « thèses complotistes sur les petits hommes verts ». Peu de détails ont fuité : la série n’en serait encore qu’au stade de la pré-production, mais l’on sait au moins que Chris Carter en sera une nouvelle fois le producteur exécutif, ce qui est tout de même rassurant. La Fox n’a pas encore choisi le scénariste et le Showrunner de la série, hormis pour le pilote, qui a été confié à Rocky Russo et Jeremy Sosenko. Dans X-Files Albuquerque, les affaires non-classées fantastiques laisseront la place aux affaires grotesques et drolatiques, sachant bien sûr que la vérité sera toujours ailleurs…