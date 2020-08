Amazon dévoile Halo, un bracelet connecté et un service de bien-être

Amazon présente aujourd’hui Halo. Derrière ce nom se cachent un bracelet connecté et un service de bien-être et de santé. Amazon vient d’une certaine façon concurrencer Apple, Samsung et Fitbit avec leurs montres connectées.

Le bracelet utilise ce qu’Amazon décrit comme un logiciel d’intelligence artificielle pour surveiller toute une série de mesures du bien-être personnel, de l’activité physique au sommeil et même l’humeur. Les caractéristiques de l’appareil comprennent des scanners 3D pour détecter la graisse corporelle et la détection des sons vocaux pour analyser les émotions. Le service Halo connexe sera fourni avec une application et les utilisateurs pourront connecter leurs comptes à des programmes tiers pour surveiller davantage le poids et la santé.

Pour l’analyse du corps, il faut passer par son smartphone. On se prend en photo en sous-vêtements, on envoie les photos sur les serveurs d’Amazon et un constat est fait. Amazon assure au passage que les photos sont immédiatement effacées de ses serveurs une fois que l’analyse est effectuée. À noter que le smartphone fait également office d’endroit pour consulter les données par le biais d’une application dédiée (puisque le bracelet n’a pas d’écran).

Une autre fonction permet d’avoir accès à des services proposés par des fournisseurs de contenus tiers, comme l’application de fitness et de nutrition 8fit ou l’application de médication et de santé mentale Headspace.

Le bracelet d’Amazon dispose d’une autonomie de sept jours, de capteurs de température et de fréquence cardiaque. Il a un prix de lancement de 64,99 dollars et l’abonnement au service pour bénéficier de toutes les fonctionnalités est de 3,99$/mois. C’est disponible sur invitation aux États-Unis. Aucune date n’a été donnée pour la France et le reste du monde.