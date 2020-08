Fall Guys tombe les records, sur Steam comme sur le PlayStation Plus

Fall Guys est l’énorme sensation vidéoludique du moment : le jeu de Devolver avait déjà atteint les 2 millions de téléchargements sur Steam le 12 août dernier, et deux semaines plus tard, les chiffres continuent de s’envoler, avec désormais 7 millions de téléchargements sur la plateforme Steam. Sony ne donne aucun chiffre de son côté, mais déclare que Fall Guys est le jeu PlayStation Plus qui a connu (et connait) le plus de succès sur le service, devant donc tous les poids lourds qui ont déjà été proposés sur le PS Plus. Le jeu étant aussi disponible à la vente sur le PS Store, il ne fait donc plus guère de doutes que Fall Guys s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires en moins d’un mois, ce qui est absolument phénoménal !

De tels scores, qui sont généralement à mettre à l’actif de très gros AAA comme GTA ou Red Dead Redemption, confirment qu’il y avait bien un public, pour ne pas dire une attente des joueurs, pour un type de jeu mélangeant les concepts des émissions Wipeout et Takeshi’s Castle (certains joueurs français citent plutôt Intervilles, autre référence du genre…). Le succès incroyable de Fall Guys n’est sans doute pas prêt de s’arrêter : il se murmure que les versions Xbox One et Nintendo Switch arriveront à la rentrée, sans compter une version mobile déjà dans les tuyaux en Chine.