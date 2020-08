La conférence Oculus Connect s’appelle désormais Facebook Connect (+date)

Décidément, Facebook semble pressé de pousser la marque Oculus vers la sortie. Quelques semaines après la décision (controversée) d’obliger les utilisateurs du Quest à se connecter avec un compte Facebook, voilà que la conférence annuelle Oculus Connect est rebaptisée en Facebook Connect ! L’évènement se tiendra le 16 septembre prochain et sera bien sûr exclusivement diffusé en ligne, COVID-19 oblige. Facebook ne dit pas un mot concernant le programme de la conf, se bornant à rappeler que les spectateurs pourront « découvrir les keynotes des leaders de Facebook et des visionnaires de l’industrie pour entendre parler des dernières innovations en AR / VR et participer à des sessions de développeurs immersives ».

Cette extrême « discrétion » cache probablement une annonce de plus grande ampleur, comme par exemple un casque Oculus Quest de seconde génération annoncé par les rumeurs depuis déjà plusieurs mois. Ce casque serait plus léger et confortable, et pourrait bénéficier d’écrans avec un meilleur taux de rafraichissement (90Hz). Le design serait très proche du leak ci-dessus et les prix pourraient s’échelonner de 400 à 500 dollars selon la capacité de stockage.