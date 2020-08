La fin du Cross-Gen chez Xbox ? Halo Infinite pourrait ne jamais sortir sur Xbox One

Halo Infinite pourrait définitivement signer la fin du support annoncé – durant deux ans – des dernières productions des Microsoft Studios sur la console Xbox One. Le retournement de veste de Microsoft a largement été annoncé dès la fin du Xbox Games Showcase. Forza, Hellblade II ou bien encore Fable sortiront uniquement sur Xbox Series X et sur le PC, quant à Everwild et Flight Simulator, annoncés un temps sur Xbox One, ils seraient à leur tour de pures exclusivités Series X/PC.

Le Halo de 343i devait cependant être le gros jeu cross-gen, celui-là même qui illustrerait la nouvelle « philosophie pro-gamer » de Phil Spencer, soit un même titre sur une multitude de supports (Xbox One, Series X, PC, mobiles Android via Xcloud). Las, l’insider et leaker Sponger, souvent de bonne source, annonce que le développement d’Halo Infinite s’avère à ce point compliqué que Microsoft réfléchirait sérieusement à l’abandon de la version Xbox One ! Le jeu pourrait même être reporté au delà de 2021 !

Concernant le délitement du cross-gen, Aaron Greenberg avait jeté un gros pavé dans la mare il y a quelques semaine, en affirmant que « Les futurs jeux First Party sont d’abord développés pour Xbox Series X. Je ne dis pas qu’ils ne sortiront pas sur Xbox One, seulement qu’ils seront en priorité sur Series X, et il revient à chaque studio de décider ce qui convient le mieux à leur communauté au moment du lancement ». Le Cross-Gen semble déjà avoir vécu chez Microsoft.