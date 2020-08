Les écrans OLED transparents vont s’afficher dans le métro chinois !

La technologie est bel et bien prêt. Après la présentation il y a quelques jours du premier téléviseur OLED transparent (une Smart TV de marque Xiaomi), voilà que le sud-coréen LG annonce la livraison d’écrans 55 pouces à affichage transparent destinés au métro chinois, et plus précisément aux stations de Pékin et Shenzhen ! Ces dalles OLED transparentes serviront essentiellement à afficher des informations standard (horaires, plan du métro, correspondances, météo etc.). Quelques rames seront équipées avec ce type d’écran lors d’une première phase de test, avant un déploiement plus large.

Le choix d’LG (et non celui d’une entreprise chinoise, comme Xiaomi) peut paraitre surprenant de prime abord, mais il semble surtout dicté par des impératifs de « fiabilité » technologique : LG a en effet déjà utilisé l’OLED transparent pour les vitrines de la boutique londonienne Harrods, et dispose donc d’une expérience précieuse dans le domaine.