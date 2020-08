Les utilisateurs WeChat attaquent l’administration Trump en justice

TikTok n’est pas la seule application chinoise à avoir été menacée par Donald Trump et son gouvernement. En effet, WeChat pourrait également être banni aux Etats-Unis. C’est pourquoi d’après The Financial Times, la WeChat Users Alliance, regroupement d’utilisateurs de l’app, vient d’attaquer l’administration en place en justice. D’après cette alliance, l’ordre ratifié par le Président va directement à l’encontre du Premier Amendement, notamment en ce qui concerne la liberté d’expression, tout en ciblant de façon injuste la communauté chinoise aux Etats-Unis qui utilise l’application pour communiquer avec leur famille restée au pays.

Le Cinquième Amendement serait également un problème, puisque les « interactions » punies par la décision de Trump ne sont pas clairement établies. Selon le groupe, il s’agit tout simplement d’une instruction trop vague. L’argument principal est que les utilisateurs connaissent bien le potentiel de surveillance dans ce genre d’apps de messagerie, notamment de la part des USA, et que c’est à eux de faire le choix d’utiliser ou non WeChat, et non pas au gouvernement. Le groupe espère obtenir une injonction préliminaire qui bloquerait temporairement la décision de Trump le temps que la justice tranche.