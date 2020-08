BTS pulvérise des records de vues en 24 heures sur YouTube

Ce n’est pas un secret, les groupes de K-pop extrêmement populaires battent régulièrement des records de vues sur YouTube. Mais BTS vient de passer un cap des plus importants : Variety vient d’obtenir une confirmation de la part de la plateforme, qui a admis que la nouvelle vidéo du groupe, Dynamite, a non seulement battu le record de vues précédent en 24 heures, à savoir celui de Blackpink qui avait atteint 86.3 millions, mais est également devenue la toute première vidéo du site à atteindre les 100 millions de visionnages en un laps de temps aussi réduit. Pas vraiment surprenant quand on connaît l’influence et la popularité des boys-bands coréens, mais le record reste notable, et la progression par rapport aux chiffres de l’année dernière est considérable.

La vidéo a également battu le record de vues simultanées, puisque 3 millions d’utilisateurs l’ont regardée en même temps à sa sortie. Voilà en tout cas une nouvelle qui devrait satisfaire les labels, qui aiment énormément mettre en avant ce genre de chiffres chocs, armes principales utilisées pour mener la guerre du court-terme sur YouTube.