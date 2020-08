USA : des technologies de détection de drones vont être testées dans les aéroports

Avec l’évolution très rapide des technologies et par conséquent leur popularisation, le nombre de drones et d’incidents qui y sont liés a explosé ces dernières années. A tel point que les Etats-Unis, plus précisément la Federal Aviation Administration, agence spécialisée, va se lancer dans l’étude de différentes technologies de détection des drones pensées pour équiper les aéroports. Au moins une dizaine de systèmes seront testés, et en plus de la mission de détection des appareils, il s’agit également de réduire autant que possible les risques qu’ils peuvent représenter pour le public.

Les premiers tests devraient débuter d’ici la fin de l’année au William J. Hughes Technical Center, situé à côté de l’Atlantic City International Airport dans le New Jersey. Une fois cette première étape passée, l’agence espère pouvoir effectuer de nouveaux tests dans quatre autres aéroports dans le pays. Ces derniers n’ont pas encore été choisis, de même que la FAA reste ouverte aux projets : les entreprises intéressées ont 45 jours pour répondre à l’annonce et proposer leurs propres technologies. Il ne s’agit pas des premiers tests de ce genre, aussi le maître mot reste sécurité, puisqu’il ne s’agit pas d’interférer avec les opérations des aéroports.