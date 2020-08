Black Myth: Wukong crée la sensation avec 13 minutes de gameplay étourdissantes (Xbox Series X, PS5)

Les meilleures surprises sont celles que l’on attend le moins dit-on. C’est peu dire que Black Myth: Wukong est une énorme surprise… et une bonne qui plus est ! L’Action-RPG du studio chinois Game Science affiche en effet un niveau de réalisation proprement éblouissant : effets de textures (les longs poils du gros boss, whoa !), modélisation complexe, particules dans tous les sens, décors destructibles, animations ultra fluides et réalistes, tout respire ici la next-gen, ce qui tombe bien puisque le jeu est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X. Black Myth: Wukong s’inscrit dans la mythologie asiatique du Roi-Singe et du « Voyage vers l’Ouest » : le joueur dirige un combattant-singe et affronte des ennemis de plus en plus féroces. Le gameplay lorgne parfois vers le soul-like, mais ce sont bien les graphismes qui nous explosent la rétine. A côté, le Godfall de la PS5 (exclusivité temporaire au lancement) semble tout bonnement ridicule. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais promis, on veille au grain.