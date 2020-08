PS5 : Sony dévoile la première pub, mais toujours pas le prix

Sony propose aujourd’hui la première publicité pour la PlayStation 5. Elle se focalise surtout sur la DualSense, la nouvelle manette de la console, et plus particulièrement ce qu’elle va offrir comme sensations.

Tout commence avec une jeune femme qui traverse un lac gelé puis sent la glace se fissurer sous ses pieds. Alors qu’elle ressent le danger tout proche, la vision subite et explosive d’un kraken sur la surface gelée illustre les sensations renvoyées par le retour haptique de la DualSense. Le son provient de toutes les directions, faisant réagir le personnage à tout ce qu’elle entend. À travers les sons qui lui parviennent, aussi bien face à elle, sur les côtés, derrière, dessous ou au-dessus, nous découvrons l’audio 3D équipant la PS5. La fin de la publicité, au cours de laquelle la protagoniste bande son arc, indique que la tension de l’arc peut aussi être ressentie grâce aux gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

« Bienvenue dans un monde de sensations décuplées. Un monde où les yeux voient par le son. Un monde où les effets de force au bout de vos doigts. Bienvenue dans un nouveau monde immersif », indique la voix-off tout au long de la publicité. Il y a aussi un nouveau slogan : Play Has No Limits (Le jeu n’a pas de limites). Celui pour la PlayStation 4 était For the Players (pour les joueurs).

Sony reste toujours muet sur la date de sortie précise de la PlayStation 5. Le créneau évoqué est toujours la fin de 2020. À titre de comparaison, la Xbox Series X sera disponible en novembre. Autre information inconnue : le prix. Microsoft reste lui aussi silencieux sur ce point pour sa Xbox Series X.