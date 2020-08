Gmail, Google Drive et Google Chat ont été touchés par une panne massive pendant plusieurs heures

Il arrive parfois que certains services de Google subissent des pannes ou de gros bugs de fonctionnement, mais il est beaucoup plus rare que cela prenne de telles proportions et touche autant de services à la fois : depuis tôt ce matin en effet, Gmail, Google Drive et Google Chat accumulent les dysfonctionnements, des problèmes attestés par des milliers de retours d’utilisateurs. Au pire de la panne, la page de statut des services Google affichait une liste impressionnante d’anomalies : « Problèmes d’envoi dans Gmail, problèmes d’enregistrement Meet, création de problèmes de fichiers dans Drive, problèmes de téléversement d’utilisateurs CSV dans la console d’administration, problèmes de publication de messages dans Google Chat, problèmes d’ajout de nouvelles pages sur les sites, problèmes de conservation, problèmes de messagerie vocale ». Les ingénieurs de Google ont semblé un temps dépassé par ces soucis en cascade, mais au final, tout semble rentrer dans l’ordre depuis une poignée de minutes.