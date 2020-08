Microsoft dévoile la nouvelle interface de la Xbox Series X

Après le fail relatif du Xbox Games Showcase, Xbox nous avait promis une communication plus fragmentée et informative sur des points précis de sa nouvelle console. Force est de constater que la boite à Philou a su tenir parole. Pas d’exclusivités présentées cette fois, mais une toute nouvelle interface unifiée au niveau hardware (PC, Series X et mobile) et services (xCloud, GamePass, titres à l’unité). Cette interface repensée fait littéralement exploser l’ancien dashboard basé sur les fameuses tuiles de Windows 10. On y trouve des idées empruntées à la concurrence (le bandeau de jeux qui fait penser à l’interface de la PS4), mais aussi des éléments inspirés de la simplicité des interfaces mobiles. Et puis ENFIN, on aura droit à des fonds d’écrans animés (à environ 20 secondes à partir du début de la vidéo) !



Le rendu visuel de l’ensemble est franchement plus élégant à l’œil, plus en rondeurs aussi, mais il reste à voir si ce sera réellement plus pratique à l’usage. Les perfs seront là quoi qu’il en soit : la page d’accueil se chargera deux fois plus vite, et l’interface en elle-même occupe 40% de mémoire en moins que le système actuel. Le Microsoft Store gagnera aussi en rapidité, avec des temps d’accès limités à environ 2 secondes. Prometteur.