Utopia (Prime Video) : premier trailer pour la série de S.F… adaptée de la série britannique culte de 2013

Après les séries adaptées de romans, de Comics ou de films, voici donc venir les séries adaptées directement d’autres séries (récentes qui plus est). Véritable choc lors de sa sortie en 2013, la série britannique Utopia était parvenue à casser les codes du genre en grande partie grâce à un scénario aussi brillant que « geek » (un groupe de djeuns met la main sur un roman graphique qui semble apporter des informations cruciales concernant un vaste complot relatif à un virus mortel).



L’adaptation d’Amazon Prime Video devait être portée initialement par David Fincher, mais le projet est finalement revenu à Gillian Flynn, qui n’est autre que le scénariste de l’excellent Gone Girl (de David Fincher justement). Le casting assez relevé – Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Jessica Rothe, Desmin Borges, Javon Walton, mais aussi John Cusak et Sasha Lane – mais surtout un premier trailer prometteur nous donnent en tout cas envie d’en voir un peu plus. Utopia sera disponible sur le service Prime Video le 25 septembre prochain.