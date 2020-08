Instagram ajoute les QR Codes pour tomber directement sur un profil

Instagram propose une nouveauté aujourd’hui : les QR Codes pour les profils. Ils ont fait leur apparition pour la première fois au Japon l’année dernière, ils sont maintenant disponibles partout le monde pour l’ensemble des utilisateurs.

Pour générer le QR Code de son compte, il faut se rendre sur son profil, naviguer dans les réglages et choisir l’option « QR Code ». Il y a un peu de personnalisation au programme, avec la possibilité de choisir le fond (Emoji, une photo ou une couleur). Le QR Code est généré automatiquement par Instagram et ne peut pas être modifié.

Ce QR Code peut ensuite être partagé d’autres personnes qui peuvent le scanner pour tomber directement sur votre profil. Plus besoin de donner son pseudo, un scan du QR Code et le tour est joué.

Instagram avait une fonctionnalité similaire jusqu’à présent qui avait pour nom Nametag et qui a été lancée en 2018. C’était un système propriétaire pour le coup, à l’inverse des QR Codes qui peuvent être scannés par de nombreuses applications. Ces QR Codes risquent en tout cas d’être intéressants pour les commerçants, restaurants et autres. Ils peuvent les imprimer et les mettre un peu partout pour que les clients les scannent et les suivent sur Instagram. Cela peut aussi être un moyen d’avoir des informations (horaires d’ouverture par exemple).