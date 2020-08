Le jeu d’aventure Firewatch sera adapté au cinéma

Firewatch, l’excellent jeu d’aventure narratif du studio Campo Santo (sur PS4), va avoir droit aux honneurs du grand écran. Le site The Hollywood Reporter nous informe que ce jeu indé sera adapté en film par la société de production Snoot Entertainment. Les adaptations de jeux vidéo ne sont pas rares (Tomb Raider, Final Fantasy, Hitman etc.), mais il est en revanche beaucoup plus inhabituel que cela concerne un titre indépendant ou une licence peu connue du grand public. Il est vrai que Firewatch bénéficie d’un scénario particulièrement travaillé, qui fait monter le suspens avec brio tout au long de la dizaine d’heures nécessaire pour boucler l’aventure.

Le jeu suit le parcours d’Henry, un garde forestier tranquillement installé dans sa tour de contrôle située en plein coeur d’un parc du Wyoming. La seule compagnie d’Henry est la voix douce et ferme de Delilah, sa cheffe de service, qui raisonne au travers d’un traditionnel émetteur radio. Le film sera produit en collaboration avec Sean Vanaman et Jake Rodkin, deux concepteurs de JV qui ont notamment travaillé sur le jeu VR Half Life : Alyx.