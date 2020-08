Firefox : Mozilla et Google renouvellent leur accord autour de la recherche

Google et Mozilla restent partenaires pour ce qui est de Firefox. Les deux groupes ont renouvelé leur accord qui concerne le moteur de recherche par défaut du navigateur Internet de Mozilla : Google reste en place.

Le nouvel accord entre Google et Mozilla est valable au moins jusqu’en 2023. Les deux groupes n’ont pas dévoilé publiquement la partie liée aux finances, mais selon ZDNet Google va verser entre 400 et 450 millions de dollars par an à Mozilla pour rester le moteur de recherche par défaut.

Mozilla a confirmé avoir renouvelé l’accord, mais n’a rien dit sur la somme évoquée :

Le partenariat de recherche de Mozilla avec Google est en cours, Google étant le moteur de recherche par défaut du navigateur Firefox dans de nombreux endroits du monde. Nous avons récemment étendu ce partenariat et la relation ne change pas.

Cette annonce intervient quelques jours après le choix de Mozilla de licencier 250 employés, soit un quart de son effectif. Mitchell Baker, le patron de Mozilla, a expliqué que le Covid-19 « a eu un impact significatif sur nos revenus », d’où cette décision. Mozilla cherche maintenant à créer de nouveaux produits pour générer des revenus.

Il se trouve qu’une importante partie des revenus de Mozilla vient de l’accord avec Google pour le moteur de recherche. En Russie et en Chine, Mozilla a des accords similaires avec respectivement Yandex et Baidu.