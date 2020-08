GTA V pourrait aussi débarquer prochainement sur Stadia

GTA V deviendra bientôt le tout premier jeu vidéo à couvrir 3 générations successives de consoles (PS3-PS4-PS5/Xbox 360-Xbox One-Xbox Series X). Toujours d’un appétit féroce, Le blockbuster de Rockstar va aussi se frayer son chemin sur les services de Cloud-gaming. Le site Rockstar Mag annonce en effet que le titre le plus rentable de l’industrie culturelle (cinéma et livres compris) sera bientôt disponible sur la plateforme Stadia. L’info n’est pas totalement une surprise dans la mesure où Stadia et Take-Two sont en quelque sorte partenaires depuis le lancement du service. Et bien évidemment, c’est la partie Online de GTA V (encore très populaire) qui intéressera les joueurs. Le jeu devrait au passage bénéficier de l’ensemble des améliorations graphiques récentes, mais l’on portera une attention toute particulière au lag, point névralgique des jeux en cloud gaming.