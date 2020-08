Google voudrait remplacer Duo par Meet

Google dispose de deux services d’appels vidéo à ce jour : Duo et Meet. Le premier peut être présenté comme un concurrent de FaceTime ou Skype, là où le second vient davantage concurrencer Zoom ou Microsoft Teams. Selon 9to5Google, Google songe à remplacer Duo par Meet.

Il ne faudrait pas être pressé pour voir la transition. Elle pourrait se faire en l’espace de deux ans, signifiant que rien ne devrait changer pour les utilisateurs de Duo et Meet à court terme.

Mais pourquoi ce retrait ? En interne, Javier Soltero, le responsable de G Suite qui gère aussi les applications Duo, Meet et Téléphone, aurait indiqué à ses employés qu’avoir Duo et Meet n’a aucun sens au vu de leur fonctionnement qui est assez similaire. Il faut dire que Google mise beaucoup plus sur Meet en ce moment parce qu’il y a eu une vraie demande avec le confinement et le télétravail.

En interne, le nom de code pour cette future fusion serait Duet (pour les deux premières lettres de Duo et les deux dernières de Meet). En tout cas, la nouvelle de fusionner Duo et Meet aurait surpris l’équipe qui développe Duo. Mais pour Javier Soltero, Meet pourrait très bien faire l’affaire pour les usages privés et les usages professionnels. Après tout, Zoom le fait déjà.

Google a partagé le communiqué suivant suite à l’information :