Poison Ivy et le Joker arrivent sur Fortnite

Alors qu’Epic joue au héros, se posant en grand sauveur des pauvres petits opprimés par les grands méchants monopoles que sont Google et Apple après avoir tenté de conquérir le marché du jeu PC en rachetant toutes les exclusivités possibles sur son store, pas question pour autant de mettre en pause ses plans en ce qui concerne Fortnite. Le studio vient en effet de dévoiler les deux prochains personnages majeurs à rejoindre son jeu. Ainsi, à partir du 17 novembre, le Joker et Poison Ivy arriveront sur le titre dans le Last Laugh Bundle, qui verra aussi revenir Midas, avec son costume Midas Rex.

Bien entendu, d’autres petits cosmétiques dans le thème DC-Joker seront de la partie, et vous permettront d’acquérir différents accessoires et emotes. Le bundle sera fourni avec 1000 V-Bucks, en virtuel et en physique sur PC et consoles, tandis que l’avenir du jeu sur mobile reste incertain. Quoi qu’il en soit, après Batman, Catwoman et Harley Quinn, ces nouvelles additions à Fortnite devraient satisfaire les fans de l’univers DC, qui commencent à avoir un roster des plus raisonnables.