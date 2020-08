Alphabet prépare une route pour voitures autonomes

L’Etat du Michigan a un projet qui pourrait assurer son rayonnement dans tous les Etats-Unis : la conception d’une route, voire d’un « corridor » autonome futuriste selon le communiqué de presse. Et si un tel projet a de quoi attirer les curieux, quand on sait qui sera le collaborateur principal, on sait d’ores et déjà que ce ne sont pas des mots en l’air. Il s’agit de Cavnue, détenue par Sidewalk Infrastructure Partners, elle-même filiale d’Alphabet et de son Sidewalk Labs. Cette dernière était principalement connue pour son projet extrêmement ambitieux, probablement même trop ambitieux, de quartier connecté tout aussi futuriste à Toronto, hélas abandonné il y a peu.

L’idée principale serait de relier grâce à une route d’environ soixante kilomètres Detroit à Ann Arbor, et desservant bien entendu les destinations principales entre les deux. Les phases de tests vont commencer par un travail en étroite collaboration avec certaines entreprises du secteurs, notamment des constructeurs automobiles, pour mettre au point un système qui tiendra l’épreuve du temps. La construction en soi ne commencera pas avant la fin de cette première phase, qui devrait durer environ 24 mois.