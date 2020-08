Le radiotélescope d’Arecibo a subi d’importants dégâts

Le deuxième plus gros radiotélescope du monde n’aura décidément pas eu une vie facile. Plus tôt dans la semaine, l’Observatoire d’Arecibo a en effet souffert lorsqu’un câble de soutien a cédé, laissant derrière lui un trou d’une trentaine de mètres, et endommageant au passage des panneaux du Gregorian Dome, un récepteur, ainsi qu’une plateforme utilisée pour y accéder. L’équipe, qui travaillait sur l’étude d’astéroïdes proches de la planète grâce aux 19 millions de dollars de la NASA, a donc dû cesser les opérations en attendant que les réparations appropriées soient effectuées.

Le prix de ces réparations n’a pas encore été avancé, de même que l’on ne sait pas dans combien de temps l’Observatoire sera opérationnel à nouveau. Francisco Cordova, directeur de l’établissement, a cependant fait une déclaration : « Nous avons une équipe d’experts en train d’évaluer la situation. Notre priorité est d’assurer la sécurité de notre staff, de protéger les bâtiments et l’équipement, et de permettre le retour opérationnel de la station aussi vite que possible, pour retourner aider les scientifiques du monde entier. » Espérons en effet que la station située à Porto Rico sera à nouveau fonctionnelle d’ici peu, son travail sur les ondes gravitationnelles et les pulsars ayant grandement aidé la communauté scientifique.