Razr 2 : Motorola tease la présentation du smartphone pliable le 9 septembre

Le Motorola Razr annoncé l’année dernière va connaître un successeur. Motorola tease la présentation du nouveau modèle pour le 9 septembre prochain. Le GIF ci-dessous a été partagé… et c’est à peu près tout.

Quelques rumeurs ont déjà circulé au sujet de ce nouveau smartphone pliable. Les bruits de couloirs évoquent un écran de 6,2 pouces (comme le premier Razr) avec des bordures qui devraient être plus fines. Le capteur d’empreintes sur la partie inférieure devrait disparaître, mais il n’est pas précisé s’il sera remplacé par un capteur d’empreintes intégré dans l’écran ou situé sur un bouton placé sur la tranche.

Pour ce qui est des composants, le Razr aurait le droit au processeur Snapdragon 765, 8 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage, deux capteurs photo de 48 mégapixels (capteur principal) et 20 mégapixels et une batterie de 2 845 mAh. Un autre élément concerne la connectivité avec le support de la 5G.

Pour rappel, le premier Motorola Razr était disponible au prix de 1699 euros en Europe au lancement (il est proposé à 1 549€ à la Fnac aujourd’hui). À voir si le modèle qui va le succéder sera moins cher. Il est vrai que le prix est élevé, surtout qu’il s’agit d’un smartphone milieu de gamme.