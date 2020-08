Les processeurs Kunpeng 920 de Huawei seraient aussi puissants que des Core i9-9900K d’Intel

Huawei est-il en train de passer la vitesse supérieure en terme de conception de processeurs ? Si la production des puces mobiles Kirin semble (étonnamment) bloquée par l’embargo américain, il n’en irait pas de même pour les Kunpeng 920, des CPU pour ordinateurs personnels sensés proposer des performances de pointe.

Si l’on en croit ITHome, Les SoC Kunpeng 920 3211K de Huawei seraient même capables de rivaliser avec les Core i9-9900K d’Intel ! Il convient malgré tout de garder le conditionnel : Huawei avait déjà affirmé que ses puces Kirin mettraient une longueur aux Snapdragon, Exynos et autres Ax d’Apple, alors que les benchs ont presque systématiquement placé les SoC de Huawei en queue de classement. Le tout dernier modèle de la puce, le Kunpeng 920 3211K, disposerait de 24 cœurs cadencés à 2,6 GHz, avec en soutien 8 Go de RAM SO-DIMM et un GPU AMD Radeon 520. On attendra donc sagement les premiers benchs indépendants pour savoir de quoi il en retourne vraiment…