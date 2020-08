Google reporte l’abandon des applications Chrome à 2021

Il y a du changement au niveau du calendrier de Google pour le retrait des applications Chrome. L’abandon devait initialement débuter en juin et être réellement définitif en décembre. C’est finalement reporté à 2021.

Pourquoi ce changement ? Google explique se baser sur les retours de ses utilisateurs et de ses partenaires qui jugeaient vraisemblablement que le calendrier d’origine n’était pas suffisant pour faire une transition. Le nouveau calendrier est le suivant :

Mars 2020 : le Chrome Web Store cesse d’accepter les nouvelles applications Chrome. Les développeurs peuvent mettre à jour les applications Chrome existantes jusqu’en juin 2022

Juin 2021 : fin du support des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Les entreprises pourront utiliser une politique pour étendre le support sur Windows, Mac et Linux jusqu’en juin 2022. Le support pour Chrome OS restera activé jusqu’en juin 2022 sans politique particulière

Juin 2022 : le Chrome Web Store cessera d’accepter les applications Chrome privées et non répertoriées, que ce soit de nouvelles applications ou des mises à jour d’applications existantes. Aussi, c’est la fin du support des applications Chrome, NaCl, PNaCl et PPAPI sur toutes les plateformes

Google souligne que ce changement ne concerne pas les extensions de Chrome. Celles-ci sont toujours supportées par Chrome sur Windows, Mac, Linux et Chrome OS. « Google continuera à supporter et à investir dans les extensions Chrome sur toutes les plateformes existantes. La promotion d’un solide écosystème d’extensions est essentielle à la mission de Chrome et nous nous engageons à fournir une plateforme d’extensions utiles pour personnaliser l’expérience de navigation de tous les utilisateurs », indique Google.