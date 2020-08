GameCenter : Huawei dévoile un concurrent d’Apple Arcade et de Google Play Games

Malgré de très sombres perspectives – Huawei pourrait ne plus pouvoir produire de smartphones après le mois de septembre – le nouveau numéro un mondial du secteur continue de faire preuve de résilience en dévoilant le GameCenter, soit un service de jeu mobile semblable à Apple Arcade ou à Google Play Games. Si le nom du service est identique à celui du gestionnaire de comptes gamers d’Apple, le service proposé est tout autre puisque le GameCenter propose l’accès direct à un catalogue de jeux mobiles triés sur le volet.

Les studios de jeux désirant intégrer le service devront utiliser les APIs pour la compatibilité avec les derniers flagships haut de gamme de la marque, le Mate 30 Pro et le P40. La plupart des gros jeux connus des joueurs sont absents de la plateforme (l’embargo US touche aussi visiblement les studios de jeux), mais Huawei annonce des exclusivités, comme comme Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, etc.

GameCenter est disponible dès maintenant dans 33 pays dont la France, et devrait être intégré à l’interface EMUI sur les prochaines gammes de smartphones (si gammes il y a…). Huawei continue donc de faire feu de tout bois pour se séparer – contraint et forcé – de l’écosystème Google. Si le fabricant parvient à survivre à l’embargo américain, Google fera face à un nouveau concurrent sur le marché des services mobiles.