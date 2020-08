Microsoft Surface Duo : de nouvelles images dévoilées avant la commercialisation

Microsoft a déjà officialisé le Surface Duo, son smartphone avec deux écrans qui doit sortir prochainement si l’on en croit les bruits de couloirs. En attendant d’en savoir plus sur ce point, de nouvelles images ont été dévoilées grâce à Evleaks et elles nous en disent un peu plus.

On peut voir que Microsoft a choisi de mettre la barre de recherche de Google sur l’écran de gauche. Cela peut faire sourire quand on sait que Microsoft dispose de son propre moteur de recherche, qui a pour nom Bing. Il y a en dessous trois applications de Microsoft : Microsoft Edge, OneNote et Outlook.

L’écran de droite comprend davantage d’applications, avec une grande partie qui vient de Microsoft. Il y a aussi des applications de Google, comme YouTube et Play Store. On notera que Spotify est une application tierce pré-installée.

Evleaks note qu’il s’agit du Surface Duo pour AT&T (un opérateur américain). Doit-on comprendre que Microsoft va réserver son smartphone à un opérateur dans chaque pays ? Ce n’est pas précisé pour l’instant.

Si l’on en croit les fuites, le Surface Duo aura deux écrans de 5,6 pouces, le processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64/128/256 Go d’espace de stockage, un appareil photo de 11 mégapixels et une batterie de 3 460 mAh.