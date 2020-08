Tenet : la bande-annonce IMAX en attendant la sortie en salles

C’est peu dire que le Tenet de Christopher Nolan est très attendu. Ce film de S.F – qui aborde à nouveau la thématique de la manipulation du temps – est considéré comme LE gros blockbuster de cet été, et incidemment comme le « sauveur » potentiel des exploitants de salles. En attendant sa sortie en salles programmée pour le 26 août en France, Tenet se dévoile à nouveau dans la bande annonce de la version IMAX. Le trailer contient quelques séquences encore inédites, dont une qui nous indique que le mot Tenet doit être utilisé « avec précaution ». Tenet serait-il l’équivalent d’un « Sésame ouvre-toi » permettant d’accéder à une autre temporalité ? Le casting est composé de John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine, Elizabeth Debicki ou bien encore Aaron Taylor-Johnson. Vivement (mais sans doute pas en salle pour ma part…) !

Ready for inversion, immersion, and the ultimate IMAX experience? Christopher Nolan’s @TenetFilm was shot on IMAX Film and made to be experienced in #IMAX. Opening only in theatres soon. #TENET pic.twitter.com/AHrcHdI19W

— IMAX (@IMAX) August 5, 2020