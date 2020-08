Nintendo affiche des résultats records : la Switch et ses jeux se vendent à la pelle

Décidément, les géants de la tech marchent sur l’eau depuis le début de la pandémie. Hormis Google, toutes les grosses firmes de l’électronique ou du jeu vidéo affichent des résultats explosifs. C’est aussi le cas de Nintendo, dont le Q1 fiscal 2021 (Q2 2020 calendaire) bat tous les records de la société. Ainsi, sur la période considérée, la firme de Kyoto a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros (x2 par rapport à 2019) et un bénéfice opérationnel de 1,2 milliard d’euros (x5 par rapport aux 219 millions d’euros de l’an dernier).

Sur la période du 1er avril au 30 juin, Nintendo a écoulé 5,68 millions de Switch (de salon ou portables), ce qui permet à la console de franchir la barre des 60 millions d’unités écoulées depuis son lancement (61,44 millions exactement). La Switch n’est donc plus qu’à une coudée de dépasser le score de la NES (vendue à 61,91 millions d’exemplaires). Impressionnant ! Les ventes de jeux percent aussi les nuages, avec 406,67 millions de jeux Switch écoulés (depuis le lancement de la Switch), soit mieux que la 3DS (384 millions) mais moins bien que la NES (500 millions).

Du côté des jeux, Animal Crossing : New Horizons s’est vendu à 22,4 millions d’exemplaires, ce qui est un record absolu pour la licence (deux fois mieux que Animal Crossing New Leaf). Le confinement a sans doute beaucoup aidé… Mario Kart 8 Deluxe fait encore mieux, avec 26,7 millions d’exemplaires. Autant dire qu’avec de tels résultats, Nintendo peut-être tenté de laisser venir la next gen avec une certaine décontraction. L’échec de la Wii U rappellera toutefois au fabricant qu’il ne faut pas être trop décontracté non plus…