Raised by Wolves : la série S.F de Ridley Scott s’annonce prometteuse (trailer)

Ridley Scott, à qui l’on doit deux des films les plus cultes de toute la SF (et du cinéma mondial), soit Alien le 8ème passager et Blade Runner, s’est montré beaucoup plus inégal ces dernières années. Après le moyen Prometheus (pas dénué de qualités néanmoins), l’excellent Seul sur Mars et le très médiocre Alien: Covenant, le réalisateur britannique est sur le point d’accoucher de sa première série de SF, Raised by Wolves. Produite par Warner Bros TV et destinée exclusivement au service de SVoD HBO Max, Raised by Wolves raconte l’aventure de « deux androïdes chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge ». Ridley Scott et David Zucker (The Man in the High Castle) sont les showrunners de cette série prometteuse, mais le réalisateur britannique est seul aux manettes des deux premiers épisodes (sur les 10 que compte la série).



Le casting est assez relevé. Mis à part Amanda Collin, qui tient son premier grand rôle dans une série, on retrouvera Abubakar Salim (Fortitude), Winta McGrath (Boys in the Trees), Travis Fimmel (Vikings), Felix Jamieson (Game of Thrones), Ethan Hazzard (The Long Song), Aasiya Shah (Call the Midwife) et Ivy Wong (Star Wars : Rogue One). Raised by Wolves sera disponible sur HBO Max le 3 septembre prochain (une diffusion est attendue sur Canal+ à la fin de l’année).