Nearby Share, l’AirDrop de Google sur Android, est maintenant disponible

Après une période de test, Nearby Share est disponible pour tous les utilisateurs avec un smartphone équipé d’Android 6.0 Marshmallow au minimum. Nearby Share est l’équivalent d’AirDrop d’Apple qui est une fonction très appréciée des utilisateurs avec un iPhone, iPad ou Mac pour transférer facilement et rapidement des fichiers entre appareils.

Il est possible de partager des photos, des vidéos et d’autres types de fichiers aux personnes aux alentours, le tout sans fil avec Nearby Share. Le point fort de Nearby Share est que le système est intégré nativement à Android, il n’est donc pas nécessaire de télécharger une application spécifique pour se partager des fichiers. De plus, Nearby Share fonctionne avec tous les smartphones Android, qu’importe le constructeur.

Pour utiliser la fonction, sélectionnez un fichier, touchez l’icône de partage et choisissez l’option de Nearby Share. Si des appareils sont disponibles à proximité pour le partage, ils apparaîtront à l’écran. Il suffira de les sélectionner pour enclencher le transfert.

Google indique sur son blog que Nearby Share est en cours de déploiement sur les smartphones de tous les constructeurs à partir d’aujourd’hui. Certains utilisateurs l’ont dès aujourd’hui, d’autres l’auront progressivement au fil des semaines. À noter que Nearby Share sera également disponible sur les Chromebooks d’ici les prochains mois selon les dires de Google.