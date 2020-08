La Chine critique les États-Unis qui veulent récupérer TikTok

La Chine n’apprécie pas du tout les choix des États-Unis concernant TikTok, l’application de réseau social qui appartient au groupe chinois ByteDance. Donald Trump a annoncé que l’application sera bannie si elle n’est pas vendue d’ici le 15 septembre à Microsoft ou à un autre groupe américain.

Cette vente forcée « va à l’encontre des principes de l’économie de marché et des principes d’ouverture, de transparence et de non-discrimination de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) », a dénoncé Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « C’est de l’intimidation pure et simple. La Chine y est fermement opposée », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

« Les États-Unis, sans fournir la moindre preuve, abusent du concept de sécurité nationale et de leur pouvoir d’État afin de réprimer de manière déraisonnable certaines entreprises non-américaines », a souligné Wang Wenbin. « Tout ceci est une manipulation politique », a-t-il ajouté. Il avertit que « si tout le monde imite les États-Unis, alors n’importe quel pays pourra prendre des mesures similaires à l’encontre d’entreprises américaines au nom de la sécurité nationale ».

Microsoft est en négociation avec ByteDance pour racheter les branches américaine, canadienne, australienne et néo-zélandaise de TikTok. Le groupe promet de rapatrier les données des utilisateurs américains sur des serveurs aux États-Unis en cas de rachat.