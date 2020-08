Samsung cesse la fabrication de ses ordinateurs en Chine

Samsung a annoncé la fermeture de son usine de production d’ordinateurs en Chine à Suzhou. La fermeture aura lieu à la fin du mois d’août. Cela aura un impact sur les emplois puisque les 1 700 employés seront licenciés ou bien redirigés sur une autre base.

L’usine de production à Suzhou est née en 2002 et a permis la fabrication d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables. Elle a été à son apogée en 2012 quand il y avait plus de 6 000 employés sur place et un chiffre d’affaires de plus de 4,3 milliards de dollars. Cela a fondu à un milliard de dollars en 2018. Les données pour 2019 ne sont pas encore disponibles.

Samsung a fait savoir qu’il transformera une partie de l’installation en centre de recherche et de développement. Quant à la production d’ordinateurs, elle est maintenant assurée au Vietnam en intégralité afin de réduire les coûts et pouvoir rester compétitif avec les autres constructeurs.

Cet abandon de l’usine chinoise pour la production d’ordinateurs rejoint la fermeture des usines en Chine consacrées à la production de smartphone. Cela a eu lieu l’année dernière. Là encore, l’intégralité de la production a été transférée au Vietnam ou bien déléguée à des sous-traitants selon les cas.