Baidu a terminé son ordinateur pour voiture autonome

Baidu, véritable titan du monde de la tech chinois, vient de dévoiler son Apollo Computing Unit, et surtout de révéler que ce dernier est entièrement fonctionnel, prêt à être utilisé directement dans les rues. Le système en question, une boîte pourtant bien discrète, est capable de gérer et de calculer énormément de données, provenant notamment de cinq caméras et d’une douzaine de radars ultrasoniques. Le tout serait basé sur des processeurs conçus par Xilinx, et avance des micro-contrôleurs d’Infineon, entreprise spécialisée dans la conception de puces et de processeurs.

L’Apollo Computing Unit devrait très vite se montrer : on l’attend notamment pour l’Apollo Valet Parking, une collaboration avec WM Motor qui prévoit d’aller chercher les utilisateurs et de les transporter sans avoir besoin du moindre chauffeur. Il devrait arriver d’ici la fin de l’année, et le timing est assez bien trouvé dans le sens où limiter le contact humain en période d’épidémie ne semble pas être une mauvaise idée. Même si d’autres acteurs comme Nvidia se sont lancés sur ce marché, Baidu reste la première entreprise à avoir fini son concept, et devrait également être la première à commercialiser son modèle.