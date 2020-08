Android : Dark Sky, c’est bel et bien fini

Voilà qui ne devrait pas réjouir grand monde parmi les utilisateurs Android. Après le rachat de Dark Sky par Apple, 9to5Google vient de confirmer que comme promis, les versions Android et Wear OS de l’application appartiennent désormais au passé. A l’origine, la firme avait prévu la fermeture définitive du service pour le 1er juillet, mais a finalement décidé de laisser un mois supplémentaire avant de mettre en pratique sa décision. Ainsi, l’application qui offrait à ses utilisateurs un service météo très poussé, avec une localisation des plus précises, a définitivement fermé ses portes.

Pour ceux qui étaient abonnés et payaient 3 dollars par an, l’abonnement en question devrait déjà être supprimé automatiquement, les développeurs ayant promis un « remboursement total » aux membres. Il est toujours possible cependant d’accéder au site web, même si tout ce qui concerne l’intégration ne semble plus être possible. En ce qui concerne les apps tierces qui utilisaient les données de Dark Sky, elles auront jusqu’à la fin de 2021 pour trouver d’autres services. Ce n’était pas la seule application de ce type sur le marché Android, mais il faut admettre qu’elle demeurait parmi les plus populaires grâce à son niveau de précision et de localisation.