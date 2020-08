Après un lancement raté, Rocket Lab va relancer les opérations en août

Au début du mois de juillet, Rocket Lab avait lancé sa mission « Pics Or It Didn’t Happen. » Il s’agissait d’envoyer en orbite grâce à son Electron une cargaison de satellites, qui contenait notamment un appareil Canon qui devait faire la démonstration d’un système de caméra destiné à prendre des images de la Terre, avant que ce dernier n’entre en phrase de production de masse. Après l’échec de la mission, où la fusée et sa cargaison avaient été perdues, l’entreprise a lancé une enquête avec la FAA afin de retrouver la cause de ce raté, qui a été très vite identifiée : une connexion électrique anormale.

Ainsi, une des connexions de la fusée a vu sa résistance augmenter au fur et à mesure du vol, jusqu’à provoquer une surchauffe du composant et la liquéfaction des éléments alentours, ce qui a mené à la déconnexion du système et à l’arrêt du moteur au milieu de la procédure. D’après le PDG de l’entreprise Peter Beck, ce genre d’anomalies se produit sous des circonstances « incroyablement spécifiques et uniques, » et n’aurait pas pu être détecté par les procédés de tests standard. Le prochain lancement d’Electron n’a pas encore de date officielle, mais on sait qu’il se fera depuis le Rocket Lab Launch Complex 1, en Nouvelle-Zélande.