Netflix prépare un film Beyond Good & Evil

Peu après l’annonce d’une série animée adaptant l’univers de Splinter Cell, célèbre saga de jeux vidéo d’espionnage où l’on suivait les aventures de Sam Fisher, Ubisoft vient à nouveau de lâcher une annonce des plus lourdes : Netflix est actuellement en train de travailler sur une adaptation au format long-métrage de Beyond Good & Evil, un des titres les plus cultes du studio dont la suite est encore bien trop loin pour les fans. D’après The Hollywood Reporter cependant, le projet n’a pas encore énormément avancé, et en est encore à ses débuts. On sait cependant que Rob Letterman, réalisateur entre autres de Detective Pikachu, va travailler sur le film.

Malgré les 17 ans qui nous séparent de sa sortie, le jeu original est encore extrêmement populaire pour bien des fans : il n’y a qu’à voir le nombre de réponses à chaque annonce concernant le prochain jeu pour s’en rendre compte. On suivait à l’époque les aventures de Jade, une journaliste devenue la pierre angulaire de la résistance lorsque sa planète est attaquée par des aliens. Paradoxalement, il n’avait pas à l’époque été un succès commercial retentissant, mais a très vite su se constituer une communauté de joueurs qui l’ont projeté au statut d’oeuvre culte du studio.