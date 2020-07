Splinter Cell : une série animée annoncée, prévue sur Netflix

Splinter Cell va devenir une série. En effet, Netflix et Ubisoft (qui s’occupe des jeux Splinter Cell) ont passé un partenariat pour la création d’une série animée avec Derek Kolstad, le scénariste des films John Wick, pour s’occuper de l’écriture et de la production.

Netflix semble assez confiant puisque deux saisons avec 16 épisodes ont déjà été commandées selon Variety. Il n’y a malheureusement aucune information supplémentaire pour l’instant : aucune indication sur le casting, la date de sortie ou le scénario.

Le premier jeu Splinter Cell est sorti en 2002 et a été presque universellement acclamé par la critique. Le jeu suit Sam Fisher, un ancien commando de marine de l’US Navy SEALS, après qu’il a été recruté par la NSA pour travailler pour la mystérieuse division Echelon 3 au sein de l’agence. Le jeu voit Sam Fisher s’engager dans un certain nombre de missions d’opérations secrètes, en utilisant la furtivité et les tactiques militaires.

Sept jeux Splinter Cell sont sortis, le dernier remontant à 2013. Les fans de la saga aimeraient d’ailleurs qu’Ubisoft annonce un nouveau jeu, mais il n’y a aucune annonce sur le sujet pour l’instant.

Pour information, un projet de film autour de Splinter Cell était en projet il y a quelques années avec Tom Hardy qui était projeté pour incarner Sam Fisher. Cela remonte à 2012 et ce projet semble enterré à ce jour.