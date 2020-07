Facebook annonce l’arrivée des clips musicaux pour rivaliser avec YouTube

Facebook annonce aujourd’hui l’arrivée des clips musicaux sur sa plateforme. Il est possible de découvrir, regarder et partager les contenus avec pour objectif de rivaliser avec YouTube, qui est clairement le leader sur ce domaine.

Des partenariats ont été passés avec les principales maisons de disques (Sony Music, Universal Music Group et Warner Music) et d’autres groupes pour avoir l’autorisation de diffuser les clips musicaux. Les vidéos sont accessibles sur Facebook Watch et sur les pages de chaque artiste. Il est possible de les commenter, les aimer et les partager avec ses amis.

« Avec le temps, l’expérience deviendra plus personnalisée à vos goûts en fonction des artistes que vous suivez et des vidéos avec lesquelles vous vous engagez », indique Facebook.

Certains clips musicaux seront publiés exclusivement sur Facebook, dont ceux de J Balvin, Karol G, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández et Calibre 50. Lele Pons va également publier un clip en premier sur Facebook (il sera disponible plus tard sur les autres plateformes).

Facebook fait savoir que les clips musicaux seront disponibles à partir de demain sur son site et son application sur iOS et Android. C’est limité aux États-Unis pour l’instant, il n’est pas précisé quand ce sera lancé en France et dans les autres pays.