Ce costume ultra sophistiqué de T-REX bionique est disponible à la vente

Vous rêviez de pouvoir devenir un jour un T-Rex bionique armé d’une Gatling ? Vos désirs son exaucés : le site Etsy, toujours rempli de jolies surprises, propose à la vente un magnifique costume de T-Rex blindé d’animatroniques : les yeux rougeoient, la gueule est articulée et dégage de la fumée, et la mitrailleuse Gatling animée semble sortir tout droit d’un film de Sam Peckinpah (et peut même projeter des billes d’eau ou des munitions Nerf !). Seul hic, il faut porter des petites échasses de 40 cm pour se déplacer à l’intérieur de la bête, mais après tout, voilà peut-être une bonne occasion d’acquérir de nouveaux skills. C’est bien évidemment parfaitement inutile, et donc selon la règle geek bien connue, totalement indispensable. Le prix pique tout de même un peu les yeux (6722 euros tout de même !), mais quand on se sent l’âme d’un dino furieux, on ne compte pas.