Google Stadia : les jeux gratuits en août 2020 dévoilés

Google a levé le voile sur les jeux qui seront proposés gratuitement tout au long du mois d’août pour les membres avec Stadia Pro, cette offre qui permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1. Stadia Pro est disponible pour 9,99€/mois, là où Stadia Base est gratuit (avec 1080p/son stéréo).

Le premier jeu est Strange Brigade. Il s’agit d’un TPS coopératif dans lequel il faut explorer des zones reculées de l’Empire britannique ainsi que des tombeaux remplis de créatures mythologiques.

Le deuxième titre est Metro 2033 Redux, un remake du jeu original de 2010. C’est un FPS prenant place dans un monde post-apocalyptique. Le joueur incarne l’un des derniers survivants de l’humanité obligé de se cacher dans le métro. Les couloirs et les tunnels représentent la dernière zone de sécurité protégée des hordes de mutants et autres créatures des ténèbres qui hantent les ruines à la surface.

Le troisième titre est Kona. Un jeu d’aventure et d’action se jouant à la première personne en solo, il propose d’enquêter sur des disparitions de plus en plus mystérieuses de plusieurs habitants du nord du Québec dans les années 1970.

Enfin, le quatrième titre est Just Shapes & Beats. C’est un jeu de rythme et de musique qui propose de voguer à travers les différentes formes qui évoluent selon la musique, posant un challenge tout particulier lorsqu’il s’agit de les éviter.

Tous les jeux listés ici pourront être récupérés gratuitement directement sur Stadia à partir du 1er août. Les jeux restent accessibles et gratuits tant que les joueurs sont abonnés à Stadia Pro.